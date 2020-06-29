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ЗАО AzerGold продолжает крупномасштабные экспортные операции

29 Июня, 2020 в 16:17 ~ 1 минута на чтение 814
ЗАО AzerGold продолжает крупномасштабные экспортные операции

В период пандемии коронавируса (COVID-19) Закрытое Акционерное Общество (ЗАО) AzerGold беспрерывно продолжает свою деятельность в соответствии с решениями и нормами Оперативного штаба при Кабинете министров. Учитывая сложившуюся ситуацию в связи с пандемией коронавируса и действующими ограничениями, ЗАО осуществило 2-й крупномасштабный экспорт посредством альтернативного способа перевозки.

Так, на фоне резкого роста цен на драгметаллы на мировых биржах очередные 36 слитков из сплавов золота и серебра, добытого на Човдарском месторождении, отправлены в Швейцарию для аффинажа и продажи.

В результате этой шестой по счету за текущий год экспортной операции было продано 6 703.97 унций золота и 15 273.95 унций серебра, выручено 12 084 658.62 доллара США (20 543 919.65 манатов).

В целом, экспортные операции ЗАО AzerGold за первое полугодие привлекли в экономику страны 43 250 507.23 доллара США (73 525 862.29 манатов). Данная сумма на 41% больше аналогичного периода прошлого года.

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