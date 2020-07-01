Жесткий карантин: Для чего он нужен и почему это важно

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Первые недели смягчения карантинного режима в Азербайджане привели к новой волне инфицирования – в стране увеличились случаи заражения COVİD-19.

Статистика последнего времени показывает выявление в среднем 500 инфицированных в день. По состоянию на 30 июня зафиксировано 556 новых случаев инфицирования коронавирусом, скончались семь человек, излечились 346.

Для того чтобы сдержать страшную волну правительство приняло решение о повторном введении ограничительных мер. Они уже привели к видимым результатам: сокращение людского потока на улицах, более дисциплинированный подход к режиму самоизоляции, снижение тесных контактов между людьми, пользования общественным транспортом в некоторой степени стабилизировало ситуацию. Все это позволяет надеяться на ее дальнейшее улучшение и позитивную динамику в предстоящий период.

Тем не менее, эпидемиологическая ситуация в целом все еще оставляет желать лучшего. Число новых заражений все еще превышает показатель выздоровлений, что серьезно затрудняет работу медицинских учреждений, врачей, сказывается на оперативности скорой медицинской помощи.

Обеспокоенность вызывает и тот факт, что в группу риска уже входят не только те, кто страдает хроническими заболеваниями и пожилые люди, но и молодежь.

Необходимость продолжения ограничительных мер подчеркивает и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Глава организации Тедрос Гебрейесус заявил, что пандемия коронавирусной инфекции не близка к завершению, а наоборот, ускоряется. «Мы все хотим, чтобы это (пандемия COVID-19) закончилось. Мы все хотим жить своей жизнью. Но суровая реальность такова, что это даже не близко к завершению. Хотя многие страны добились определенного прогресса, пандемия на самом деле ускоряется», - сказал Гебрейесус.

У них…

Действительно, рост числа инфицирования в ряде государств вынудило власти вернуть ограничения. Начиная с 18 июня, во всем мире почти ежедневно регистрируют более 150 тысяч новых случаев заболевания COVID-19. Согласно отчету ВОЗ, 28 июня в мире выявили более 178 тысяч новых заболевших. Больше всего обнаруженных случаев коронавируса приходится на США, Бразилию, Россию, Индию и Великобританию.

Новые крупные вспышки заражения были обнаружены в Пекине и соседней с китайской столицей провинции Хэбэй в середине июня. О второй волне эпидемии объявили в Южной Корее и Израиле. Опасения вызывает и ситуация в Германии – свыше полутора тысяч инфицированных были выявлены на крупнейшем мясоперерабатывающем комбинате в земле Северный Рейн-Вестфалия. Новые очаги инфекции регистрируются в Великобритании, в северном Уэльсе.

После снятия изоляции практически сразу же ввели новые ограничения в области Арагон Испании, в провинции Уэска, где были отмечены вспышки заражения коронавирусом. Власти Португалии в качестве профилактической меры усилили ограничения на определенные виды деятельности в Лиссабоне и его пригородах. Повторно ввести режим обязательного ношения защитных масок в закрытых общественных помещениях распорядились власти Болгарии.

Саудовская Аравия из-за пандемии отменила в этом году хадж к святым местам в Мекке и Медине для паломников из-за рубежа.

Ухудшилась в последние дни эпидемиологическая ситуация и в странах ближнего зарубежья. В Алматы, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции, помимо действующих ограничительных мер были приняты дополнительные. Власти Узбекистана также решили ужесточить меры карантина в кварталах Ташкента, где выросло число заболевших коронавирусом, там будут выставлены блокпосты и установлено круглосуточное дежурство.

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Казахстан возвращает коронавирусные ограничения

На этом фоне привлекает внимание наличие в некоторых странах проблем в ведении соответствующей статистики. Например, в Великобритании, где, как отмечает британская газета Guardian, не ведется мониторинг состояния лиц, показавших позитивный результат теста на COVID-19, но которые при этом не были госпитализированы. То есть, в стране нет четкой статистики по общему числу выздоровевших пациентов.

К слову, Великобритания – одна из немногих стран Европы, которая в борьбе с коронавирусной инфекцией не стала применять общенациональный карантинный режим, выбрав путь приобретения всеобщего иммунитета.

Между тем, по данным Института Джона Хопкинса, сегодня здесь самое большое число случаев заражения COVID-19 в Европе (более 312 тысяч), а также число летальных исходов (более 43 тысяч). Такие же данные приводит и национальная система здравоохранения Великобритании.

Смягчение карантинного режима или отказ от него в ряде государств объясняется преимущественно экономическими факторами. Для стран, выбравших путь приобретения всеобщего иммунитета, главным приоритетом является экономическая устойчивость. Ограничения значительно сужают экономическую деятельность, что напрямую сказывается на государственных доходах и возможностях обеспечивать потребности населения, что, в свою очередь, не исключает взрыва социального недовольства.

…и у нас

Азербайджан с самого начала пандемии поставил во главу угла здоровье и безопасность людей. Президент Ильхам Алиев каждый раз подчеркивает, что именно здоровье граждан Азербайджана находится в центре всех принятых мер.

Пандемия ударила и по экономике Азербайджана. Несколько важных ее отраслей, сегодня можно сказать, бездействуют. Тем не менее, глава государства, отодвигая экономические проблемы на второй план, на первый выдвигает жизнь и здоровье людей. В то же время социально-экономические реформы последних лет привели к значительному укреплению этой сферы, обеспечив ее стабильность и устойчивость.

Однако без поддержки общества все предпринимаемые государством шаги не могут дать ожидаемый результат. В чем заключается поддержка - в ответственности и соблюдении простых правил, главные из них – часто и тщательно мыть руки, использовать маски и дезинфицирующие средства. Правила несложные и не доставляют особых неудобств, тем более что сегодня иного пути к тому, чтобы справиться с пандемией, нет.

К сожалению, пандемия – это не вопрос нескольких недель. Как бы тяжело это ни было, нужно осознать, что это очень серьезная проблема, и простого, быстрого ее решения пока еще нет. И как бы ни было сложно, приходится адаптировать свой образ жизни под сегодняшние реалии. В противном случае, утверждают специалисты, последствия могут быть необратимыми.

Анализ динамики распространения коронавируса показывает, что инфицирование преимущественно происходит на рабочем месте, в семье, в транспорте, в общественных местах - особенно, если при этом человек не использует медицинскую маску и не соблюдает социальную дистанцию. Есть люди, которые при первых симптомах заболевания, вместо того чтобы незамедлительно обратиться за профессиональной медицинской помощью, продолжают вести привычный образ жизни, или пытаются заняться самолечением, тем самым ухудшая свое состояние и заражая окружающих. Другие – игнорируя правила безопасности, посещают инфицированных родственников, друзей, соседей. Немало и тех, кто, веря в различные теории заговора, достаточно скептически относятся ко всей серьезности ситуации. В Азербайджане все эти факторы в значительной степени повлияли на динамику роста инфицирования после ослабления в мае режима карантина.

Что делать?

Специалисты считают, что нынешняя ситуация требует продления карантинных мер, для того же, чтобы достичь от этого максимального эффекта, необходимо:

- больше использовать возможности дистанционной работы или системы дежурств,

- не пользоваться общественным транспортом без особой необходимости,

- усилить контроль над выполнением обязательных процедур – измерением температуры посетителей, использованием масок в общественных местах, например, в супермаркетах, в общественном транспорте и т.п.

- ужесточить штрафы и другие санкции за безответственное поведение и нарушение карантинного режима.

Сегодня, когда у многих из нас заразился родственник, друг, сосед или знакомый, надо осознать, что коронавирус – это уже не тема для обсуждений, и единственный путь победить его – это ответственность и дисциплина.

Только так, оберегая себя и окружающих, порицая нарушителей и призывая их следовать правилам, мы можем вместе победить пандемию и вернуться к привычному образу жизни.

Ф.Багирова