«Большая ошибка»: почему в Великобритании нет четкой статистики по выздоровевшим от COVID-19?

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Великобритания – одна из немногих стран Европы, которая в борьбе с коронавирусной инфекцией не стала применять общенациональный карантинный режим, выбрав путь приобретения всеобщего иммунитета.

По данным Института Джона Хопкинса, сегодня здесь самое большое число случаев заражения COVID-19 в Европе (более 312 тысяч), а также число летальных исходов (более 43 тысяч).

Такие же данные приводит и национальная система здравоохранения Великобритании.

Однако число выздоровевших пациентов на онлайн-карте Института Джона Хопкинса выглядит несколько странно – 1364 пациента, что говорит о том, что в стране выздоровело менее 1% инфицированных. На некоторых британских ресурсах и вовсе отмечена цифра чуть более одной сотни.

Статистика в других странах Европы, которые также сильно пострадали от COVID-19, демонстрирует совсем другие цифры. К примеру, во Франции, по официальным данным, выздоровели 38% заболевших, в Испании – 60%, в Италии – 78%, а в Германии – более 90%.

Как отмечает британская газета Guardian, Великобритания – среди немногих стран мира, где не ведется мониторинг состояния лиц, которые показали позитивный результат теста на COVID-19, но при этом не были госпитализированы. То есть в стране нет четкой статистики по общему числу выздоровевших пациентов.

Такой подход властей резко критикуют медицинские эксперты, отмечая, что неточное ведение статистики не даст системе здравоохранения страны полной картины развития эпидемии и усложнит исследование ее долгосрочных последствий.

«Удивительно, что в стране не отслеживаются [COVID-позитивные] люди вне больниц. Ведь в итоге эти люди совершенно невидимы для национальной системы здравоохранения», - говорит профессор Деви Шридхар, заведующая кафедрой общественного здравоохранения в Университете Эдинбурга.

Guardian отмечает, что разные страны приняли разный подход к ведению подсчета выздоровевших от коронавирусной инфекции пациентов. К примеру, в Китае госпитализировали большую часть тех, чей тест на COVID-19 оказывался позитивным. Таким образом, в статистику по выздоровевшим попадали те, кто выписывался из больниц.

В Германии опирались на общее число случаев заражения: если через 2-3 недели после получения положительного теста на коронавирус человек не обращался за дальнейшей медицинской помощью, он считался выздоровевшим. Параллельно состояние тех, кто был диагностирован, но не был госпитализирован, представители медицинских служб мониторили посредством регулярных звонков.

В Великобритании же тесты на коронавирус проводились в основном в частных медицинских клиниках. В большинстве случаев результаты не передавались врачам общей практики или не вносились в медицинскую карту пациента, отмечает газета. Таким образом, в стране не было и нет ясного механизма мониторинга COVID-позитивных людей, что позволило бы изучать влияние вируса на организм в долгосрочной перспективе.

По словам профессора Шридхар, отсутствие контакта с системой здравоохранения привело к тому, что некоторые из тех, у кого симптомы заболевания не проходили в течение нескольких недель или месяцев после заражения, обращались за информацией и поддержкой в тематические группы в социальных сетях.

Особое беспокойство, по ее словам, вызывает неспособность выстроенной в стране системы регистрировать случаи заболевания у детей, среди которых наблюдаются, как правило, легкие симптомы болезни, либо они вовсе отсутствуют.

Отслеживать состояние заразившихся детей очень важно, чтобы понять, существуют ли какие-либо долгосрочные последствия для легких, считает Шридхар.

Эллисон Поллок, директор Центра исследований в области регуляторных наук в Университете Ньюкасл, считает, что решение разрешить пациентам в Великобритании проходить тесты на COVID-19 в частном порядке было большой ошибкой.

Будь результат положительным или отрицательным, его необходимо было интерпретировать в сочетании с клиническими симптомами пациента. Это помогло бы объяснить случаи ложно отрицательных или ложно положительных результатов тестов.

«Мы потеряли много важной информации. Это нехорошо как с точки зрения ухода за пациентами, так и для понимания эпидемиологии болезни», - сказала она.

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Елена Остапенко