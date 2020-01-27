Жозе Алесио: Команда готова на 80%

Главный тренер сборной Азербайджана по футзалу Жозе Алесио в интервью официальному сайту АФФА поделился своим мнением о подготовке команды к отборочному турниру чемпионата мира в Хорватии, передает.

- Сборная Азербайджана проводит тренировки в Осиеке с 25 января. Что можете сказать о подготовке?

- Хорошо, что мы приехали сюда за 4 дня до игры. Продолжаем тренировки в комплексе «Градски врт». С точки зрения часового пояса и зала, это здорово. Дисциплина в команде тоже в порядке. Ребята полны желания показать лучшее, на что способны. Будем продолжать тренировки по плану. Будем работать над стандартами и тактическими ходами. Рафаэль Вилела и Эвертон Кардосо уже присоединились к команде. Кардосо приехал ночью и только сегодня выйдет на первую тренировку.

- Как оцениваете готовность Рафаэля?



- Он в хорошей форме. Чувствовалось, правда, что перерыв в бразильском чемпионате сказался. Впрочем, две недели, что он провел в своем новом клубе в Испании, пошли ему на пользу.

- Что вас больше всего беспокоит перед первым матчем, до которого осталось два дня?



- Особо серьезных проблем у нас нет. Есть некоторые игроки, которые только выздоровели. Могу сказать, что Вассура не полностью готов. Прогресс чувствуется день ото дня, он готов на 70-80%. У Тьяго тоже имел проблемы. Но его травма отличается от той, что у Вассуры, и лечение там разное. В сравнении с ним, Тьяго находится в лучшей форме.

- А на сколько процентов готова команда?



- Могу сказать, что на 80%. Сейчас надо бы, чтобы Вилела и Кардосо усвоили задачи по защите и атаке. У нас есть еще две тренировки, я поделюсь с ними нужной информацией.

- Мы начнем турнир матчем с Хорватией. Как охарактеризуете соперника?



- Видел несколько матчей. Играл против них во главе сборной Казахстана в 2017 году. Да, мы тогда победили, но у хорватов была хорошая команда, особенно – физически сильная. Много отличных игроков. Играют по необычной системе. Любят использовать фланги и пасовать на «столбов». Надо быть внимательными.

- А что скажете о России и Словакии?



- Россия – наш самый частый оппонент. Они хороши и физически, и индивидуально. У них чемпионат очень сильный. Считаю их фаворитами группы. Со Словакией играли в Баку. Насколько я знаю, один из их ведущих игроков получил травму и сыграть не сможет. Будет непросто, двумя словами.

- Какая цель поставлена перед командой?



- Занять, как минимум, второе место в группе. Многое зависит от первого матча. Затем уже поймем установку на второй матч. В любом случае, хотим снова сыграть на чемпионате мира.

Azerisport