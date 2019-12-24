Золтан Херниес о важной роли СМИ в проведении демократических выборов

Пресса играет важную роль в проведении свободных и демократических выборов по всему миру.

Об этом на информационной сессии «Освещение выборов в СМИ» заявил глава офиса Совета Европы в Азербайджане Золтан Херниес.

По его словам, Совет Европы подготовил рекомендации для всех государств-членов в отношении освещения выборов.

«Эти рекомендации в основном связаны с ролью СМИ», - сказал он.

Он отметил, что должны быть созданы условия для свободной деятельности СМИ.

«В освещении избирательного процесса должны участвовать как государственные, так и частные СМИ», - сказал он.

Глава офиса Совета Европы в Азербайджане сказал, что одним из наиболее важных вопросов в период выборов является гендерное равенство.

«Гендерное равенство всегда было предметом обсуждения. Обеспечение гендерного равенства важно», - сказал он.

Напомним, что 28 ноября состоялось заседание Политсовета партии «Ени Азербайджан», в ходе которого депутатам, представляющим партию, было рекомендовано выступить с инициативой о роспуске Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

4 декабря Пленум Конституционного суда принял решение о соответствии роспуска Милли Меджлиса Конституции.

5 декабря Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение «О роспуске Милли Меджлиса Азербайджанской Республики пятого созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики».

Внеочередные парламентские выборы назначены на 9 февраля 2020 года.

Эльшан Рустамов, Г.Р.