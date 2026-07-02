Фархад Мамедов: Время ожидания для Азербайджана 

Автор: глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов

За последние несколько недель азербайджанская дипломатия находится в режиме ожидания.

Азербайджан может себе это позволить. Это дорогого стоит в современных международных отношениях. В двустороннем формате у Азербайджана обязательства только перед Турцией, и они исполняются в полном объеме, демонстрацией чему является реакция МИД Азербайджана на признание т.н. «геноцида армян» со стороны правительства Израиля…

Июль, август, сентябрь и, отчасти, октябрь – будет периодом неопределенности и турбулентности в нескольких кейсах, которые влияют на Южный Кавказ. Пройдемся по кейсам:

США/Израиль vs. Иран – по всем показателям процесс затянется, Израиль и некоторые круги в Иране не заинтересованы в установлении новой системы взаимоотношений. В Иране может еще все измениться, так как договоренности держатся на конкретных лицах (Президент, спикер Парламента), тогда как военные остались вне процесса. Если Хаменеи не появится на похоронах отца (это самое безопасное место, так как будет много иностранных гостей), то слухи о его дееспособности будут только расширять трещины во взаимоотношениях внутриэлитных групп. Многозначительная позиция Хаменеи о том, что «в принципе он не согласен» с ходом переговоров и соглашается только из-за принятия ответственности со стороны президента Пезешкиана, может стать поводом для действия военных из КСИР. Неопределенность останется до выборов в Израиле и в Конгресс США.

Россия vs. Украина – эскалация будет только нарастать. Москва и Киев также ожидают очередной вовлеченности США, которая возможно будет в августе-сентябре и максимально усиливают свои переговорные позиции.

Израиль vs. Турция. Правительству Нетаньяху нужно устоять на парламентских выборах, а для этого нужен враг. Если не получится сорвать договоренности США и Израиля, которые не создают возможности для ударов по Ирану, и, как минимум, локализуют активности в Ливане; то нужно будет поднимать Хамас в Газе. Хотя и там уже Совет мира во главе с Трампом. Остается искусственно разжигать противоречия с Турцией и эскалировать в Сирии. Это, возможно, самый опасный для Азербайджана кейс, эскалация которого не в интересах Баку и Вашингтона.

Россия vs. Армения. Похоже, что Россия будет наращивать давление на Армению и в течение будущих нескольких месяцев проверять на прочность правительство Пашиняна. Борьба за стратегические активы в Армении (ЮКЖД, АЭС) приближается к точке, когда принятие решений со стороны правительства Пашиняна может привести Москву к реализации попытки обрушения экономики Армении – на очереди запрещение банковских переводов из России в Армению (напомню в прошлом году они составляли 3,8 млрд. долларов).

Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией. Новый состав Национального Собрания, новое правительство должны еще сформироваться и принять Программу правительства, и только к сентябрю можно получить что-то членораздельное по видению правительства Армении. Для Азербайджана важен процесс по референдуму и решения по реализации ТРИПП. Всё это затянется на несколько месяцев, в ходе которых подтверждается приверженность мирной повестке и, наверняка, будут еще решения похожие на сотрудничество по интернету в Нахчыван.

Таким образом, четыре месяца надо провести в режиме ожидания. За это время можно укрепить политические, экономические, организационные тылы внутри страны для активности уже после основных процессов, которые должны произойти поздней осенью – начало зимы 2026 года: выборы в Израиле, выборы в Конгрессе США, решения правительства Армении по референдума и ТРИПП, очередной переговорный виток между Россией и Украиной.

Плюс за это время возможно продолжать наполнять содержанием союзничество с Турцией, Грузией и странами Центральной Азии, партнерства со странами Залива и Китаем, и попытаться аннулировать 907 поправку в Конгрессе США и подписать новые соглашения с ЕС.

К концу года должна сформироваться новая ситуация почти что во всех внешних кейсах, которые влияют на наш регион, и по результатам которых Азербайджану придется формировать и формулировать позицию.

Источник: @mneniyefm