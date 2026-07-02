Генсек ООН назначил нового резидента-координатора в Азербайджане

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил Дмитрия Шлапаченко новым резидентом-координатором организации в Азербайджане.

Об этом говорится в официальном заявлении ООН.

Согласно заявлению, Шлапаченко официально приступил к исполнению своих обязанностей.

В ООН подчеркнули, что новый резидент-координатор имеет 28-летний опыт работы в сфере дипломатии, международного сотрудничества, политических и социально-экономических вопросов, координации развития, миротворчества и стратегического планирования. До назначения в Баку он занимал должность резидента-координатора ООН в Туркменистане.

Ранее в структуре ООН он работал руководителем группы по странам Африканского Рога и Интегрированной миссии ООН по оказанию содействия в переходный период в Судане (UNITAMS) в штаб-квартире в Нью-Йорке. Кроме того, в заявлении говорится, что Шлапаченко занимал руководящие должности в миссиях ООН в Ираке, Сомали, Таджикистане и других странах.

Должность резидента-координатора — это высшая официальная должность ООН в стране. Координатор представляет Генерального секретаря ООН на национальном уровне, возглавляет работу всей системы ООН в стране (включая более 30 специализированных агентств, программ и фондов, таких как UNDP, UNICEF, WHO, UNESCO и другие) и обеспечивает координацию усилий ООН с принимающей стороной.