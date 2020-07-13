19 членов экипажа азербайджанского судна заразились коронавирусом

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19 членов экипажа плавучего крана «Гурбан Аббасов», принадлежащего ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» (ASCO), заразились коронавирусной инфекцией.

Как сообщает 1news.az, всего экипаж специализированного судна, занятого реализацией нефтяных проектов в Каспийском море, состоит из 35 человек. Инфицированные доставлены в больницу.

В свою очередь, руководитель пресс-службы ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» Мехман Мехдиев заявил 1news.az, что плавучий кран «Гурбан Аббасов» принадлежит ЗАО, но члены его экипажа не имеют к пароходству отношения.

«Судно было передано в долгосрочную аренду компании Caspian Marine Services (CMS), и члены экипажа представляют эту фирму. Еще раз желаю скорейшего выздоровления заразившимся этой инфекцией гражданам», - отметил М.Мехдиев.

Тимур Рзаев