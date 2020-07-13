19 членов экипажа азербайджанского судна заразились коронавирусом

19 членов экипажа плавучего крана «Гурбан Аббасов», принадлежащего ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» (ASCO), заразились коронавирусной инфекцией.
Как сообщает 1news.az, всего экипаж специализированного судна, занятого реализацией нефтяных проектов в Каспийском море, состоит из 35 человек. Инфицированные доставлены в больницу.
В свою очередь, руководитель пресс-службы ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» Мехман Мехдиев заявил 1news.az, что плавучий кран «Гурбан Аббасов» принадлежит ЗАО, но члены его экипажа не имеют к пароходству отношения.
«Судно было передано в долгосрочную аренду компании Caspian Marine Services (CMS), и члены экипажа представляют эту фирму. Еще раз желаю скорейшего выздоровления заразившимся этой инфекцией гражданам», - отметил М.Мехдиев.
Тимур Рзаев