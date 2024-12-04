14 азербайджанских шахматистов выступят на чемпионате мира в Нью-Йорке

26-31 декабря в Нью-Йорке (США) пройдут чемпионаты мира по рапиду и блицу.

С 26 по 28 декабря пройдут соревнования по рапиду, а 30 и 31 декабря — по блицу.

На чемпионатах мира выступят 14 азербайджанских шахматистов. В ОПЕН-секции выступят 7 шахматистов – Эльтадж Сафарли, Айдын Сулейманлы, Магомед Мурадлы, Васиф Дурарбейли, Реад Самедов, Вугар Расулов и Вугар Манафов. В женских чемпионатах сыграют Гюнай Мамедзаде, Гюльнар Мамедова, Ханым Баладжаева, Говхар Бейдуллаева, Ульви Фаталиева, Зейнаб Мамедъярова и Тюркян Мамедъярова.

Рейтинг фаворитом чемпионата является Магнус Карлсен (2838). Он же является действующим чемпионом мира по рапиду и блицу у мужчин, у женщин — россиянки Анастасия Боднарук (рапид) и Валентина Гунина (блиц).