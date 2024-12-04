Магсуд Адыгезалов: На глобальные изменения времени нет

Президент азербайджанского «Сабаха» Магсуд Адыгезалов после матча 1/8 финала Кубка Азербайджана с «Туран-Товузом» (2:2, 3:1 пен.) дал комментарий российскому телеканалу Матч ТВ, рассказав о работе главного тренера Василия Березуцкого.

«Результат первой игры нас устроил. График сейчас плотный, на глобальные изменения времени нет, но будем двигаться шаг за шагом и прибавлять с каждой игрой.

Вторая игра была тяжёлой. «Туран-Товуз» — хорошо организованная команда, плюс дальний выезд, искусственное поле и активная поддержка болельщиков добавили сложности. Главное — прошли этап в Кубке, работаем дальше», — приводит слова Адыгезалова «Матч ТВ».

Василий Березуцкий стал главным тренером «Сабаха» 25 ноября. Контракт рассчитан на 2,5 года.