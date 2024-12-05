Ильхам Алиев поздравил короля Таиланда с национальным праздником

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил послание королю Таиланда Махе Вачиралонгкорну Пхра Вачираклаочаоюхуа в связи с национальным праздником Королевства.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

В послании говорится:

«Ваше величество!

От своего имени и от имени народа Азербайджана рад передать Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Королевства Таиланд.

Начало деятельности посольства Азербайджана в Бангкоке в 2024 году является наглядным примером того, что наши двусторонние отношения перешли в новую плоскость. Верю, что в интересах наших дружественных народов мы и впредь будем успешно продолжать совместные усилия, направленные на укрепление связей между Азербайджаном и Таиландом в сферах, представляющих взаимный интерес, расширение сотрудничества в двустороннем порядке и на многосторонних платформах.

В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Королевства Таиланд – постоянного благополучия и процветания».