Андрей Лунев: Если бы «Карабах» играл в России, то был бы в лидерах

Бывший голкипер агдамского «Карабаха» Андрей Лунев, ныне выступающий за московское «Динамо», в интервью «Спорт-Экспресс» поделился мнением, какое место мог бы занять «Карабах» в российской премьер-лиге.

— Если бы «Карабах» играл в РПЛ, на каком месте команда располагалась бы?

— «Карабах» был бы в лидерах, в этом нет сомнений. Боролся бы за самые высокие места.

— В топ-6 входили бы?

— Сто процентов!

Лунев перешел в «Карабах» из «Байера» в августе 2023 года в статусе свободного агента. В сезоне-2023/24 вратарь провел в составе команды 34 матча, из которых 10 сыграл «на ноль», в остальных пропустил 43 мяча.