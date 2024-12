Что мир слушал на Spotify в 2024 году? Музыкальный сервис подвел глобальные итоги – ФОТО – ВИДЕО

Cтриминговый сервис Spotify подвел итоги года, выделив самые популярные имена в мире музыки.

Второй год подряд лидером стала Тейлор Свифт, за ней расположились The Weeknd и Бэд Банни, а замыкают топ-5 Дрейк и Билли Айлиш. Среди главных хитов года первое место заняла «Espresso» Сабрины Карпентер, на втором оказался трек Бенсона Буна «Beautiful Things», а третье досталось «Birds of a Feather» от Билли Айлиш.

Лучшим альбомом года признана пластинка Тейлор Свифт «The Tortured Poets Department: The Anthology». Следом идут «Hit Me Hard and Soft» Билли Айлиш и «Short n’ Sweet» Сабрины Карпентер. Кроме того, вирусным хитом года стала композиция «Die With a Smile» в исполнении Бруно Марса и Леди Гаги, покорившая международные чарты.

Ниже для просмотра представлены видеоклипы на главные мировые хиты по версии стримингового сервиса Spotify.