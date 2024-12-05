Неожиданные результаты в баскетбольной лиге Азербайджана

Проходят матчи 5-го тура Азербайджанской баскетбольной лиги.

Вчера состоялось еще два матча, которые завершились весьма неожиданными результатами. Самый титулованный клуб страны НТД проиграл «Сярхядчи» (79:84), потерпев четвертое поражение в пяти матчах.

Еще хуже дела обстоят у «Нефтчи», который потерпел поражение во всех пяти матчах. В 5-м туре бакинский клуб проиграл «Апшерону» (56:72). Интересно, что летом команда приобрела лучшего азербайджанского баскетболиста последних 10 лет Амиля Гамзаева. За «Нефтчи» также выступает Камран Мамедов – один из лучших отечественных баскетболистов прямо сейчас. Но лимит на легионеров, практически, сводит на нет роль местных игроков. Согласно лимиту, на площадке одновременно могут быть до 4 легионеров.

В стартовом матче тура «Губа» обыграла «Орду» (101:75), что также можно причислить к неожиданным результатам.

Центральным матчем тура станет игра между «Нахчываном» и действующим чемпионом «Сабах», которая пройдет 6 декабря. Обе команды одержали по 4 победы и делят лидерство.