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Участники Международной парламентской конференции в Ханкенди - ФОТО

First News Media18:40 - Сегодня
Участники Международной парламентской конференции в Ханкенди - ФОТО

Участники Международной парламентской конференции «Парламентаризм: традиции и перспективы» в рамках поездки в Карабах ознакомились с городом Ханкенди.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, делегация сначала прибыла на площадь Победы в городе Ханкенди. Специальный представитель Президента Азербайджанской Республики Эльчин Юсубов проинформировал их о городе.

Затем гости посетили Карабахский университет. Об учебном заведении их проинформировал ректор университета Шахин Байрамов. Он сообщил, что Карабахский университет создан Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 28 ноября 2023 года. За короткий период в университете была создана современная образовательная инфраструктура. Во всех учебных корпусах проведен капитальный ремонт, аудитории и административные кабинеты оснащены соответствующим оборудованием, отвечающим современным требованиям.

Гости осмотрели аудитории, лабораторию и библиотеку университета, ознакомились с созданными условиями, побеседовали со студентами. Затем делегация отправилась в Ходжалы.

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