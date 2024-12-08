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Соревнования Лиги чемпионов остановили из-за столкновения велогонщиц

First News Media12:35 - Сегодня
Соревнования Лиги чемпионов остановили из-за столкновения велогонщиц

Соревнования на пятом этапе Лиги чемпионов по велоспорту на треке завершили досрочно из-за завала, в ходе которого пострадала британская велогонщица Кэти Марчант.

Турнир проходит в Лондоне.

Несколько велогонщиц столкнулись во время заезда, в результате чего Марчант и немка Алесса Пропстер вылетели на трибуны. Пропстер смогла самостоятельно подняться на ноги, о состоянии британской спортсменки не сообщалось. Трансляцию прервали, а позднее отменили и соревнования. Позднее стало известно, что у Марчант предварительно диагностирован перелом плеча или предплечья. Жизни спортсменки ничего не угрожает.

Ранее россиянка 21-летняя Алина Лысенко одержала досрочную победу в спринтерском зачете.

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