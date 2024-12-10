27 лет со дня смерти Анатолия Банишевского

Сегодня 27-я годовщина со дня смерти известного азербайджанского футболиста, бывшего форварда сборной СССР Анатолия Банишевского.

Банишевский скончался 10 декабря 1997 года после тяжелой болезни.

Анатолий Банишевский родился 23 февраля 1946 года в Баку. В «Нефтчи» он попал в возрасте 16 лет. В составе команды он стал бронзовым призером чемпионата СССР (1966). За бакинский клуб он выступал с 1964 по 1978 год, и за это время провел в команде 318 матчей, забив 136 голов. С 1965 по 1972 год играл за сборную СССР, в составе которой провел 50 матчей и отметился 19 голами, а также выиграл «серебро» чемпионата Европы (1972).

После завершения карьеры работал тренером в «Нефтчи», также тренировал молодежь в Буркина-Фасо. Но из-за проблем со здоровьем вынужден был закончить тренерскую деятельность.