Завершился визит Лионеля Месси в Баку - ФОТО

Всемирно известный аргентинский футболист Лионель Месси и его товарищи по команде "Интер Майами" Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба завершили визит в столицу Азербайджана.

Как сообщает Report, во время пребывания в Баку легендарный футболист и его друзья полюбовались карабахскими скакунами, посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева, встретились с фанатами в Baku Crystal Hall и побывали в Центре Гейдара Алиева.

Все средства, вырученные от продажи билетов, будут направлены на благотворительность.