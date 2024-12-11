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Завершился визит Лионеля Месси в Баку - ФОТО

First News Media19:15 - Сегодня
Завершился визит Лионеля Месси в Баку - ФОТО

Всемирно известный аргентинский футболист Лионель Месси и его товарищи по команде "Интер Майами" Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба завершили визит в столицу Азербайджана.

Как сообщает Report, во время пребывания в Баку легендарный футболист и его друзья полюбовались карабахскими скакунами, посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева, встретились с фанатами в Baku Crystal Hall и побывали в Центре Гейдара Алиева.

Все средства, вырученные от продажи билетов, будут направлены на благотворительность.

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