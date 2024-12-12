Криштиану Роналду обратился к Саудовской Аравии

Нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду опубликовал пост на фоне объявления Саудовской Аравии страной-хозяйкой чемпионата мира.

Турнир пройдёт в 2034 году.

«Поздравляю Саудовскую Аравию и всех моих друзей в стране. Я знаю, как вы все гордитесь сегодня. Уверен, чемпионат мира — 2034 будет историческим», — написал Роналду на своей странице в одной из социальных сетей.

Напомним, в среду, 11 декабря, состоялся конгресс Международной федерации футбола (ФИФА), на котором были официально объявлены места проведения ЧМ-2030 и ЧМ-2034 по футболу.

Источник: Чемпионат