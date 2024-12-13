В МИД РФ заявили об общем понимании восстановления сообщения через Зангезурский коридор

Достигнуто общее понимание о том, как могло бы быть восстановлено железнодорожное сообщение между Азербайджаном и Нахчываном.

Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

«Должен сказать, что вместе с армянскими и азербайджанскими партнерами уже достигли серьезных результатов на многих треках урегулирования. Хотел бы сказать о разблокировании региональных транспортных коммуникаций, прежде всего железнодорожных. В рамках трехсторонней рабочей группы под председательством вице-премьеров достигнуто общее понимание о том, как могло бы быть восстановлено железнодорожное сообщение», - сказал Галузин в интервью «Россия 24».

В частности, он отметил, что речь идет о дороге между Азербайджаном и Нахчываном через Сюникскую область Армении (Зангезурский коридор – ред.).