Состоялось заседание по итогам текущего года с участием аккредитованных в Азербайджане военных атташе - ФОТО

В Управлении международного военного сотрудничества Министерства обороны состоялось заседание по итогам текущего года с участием аккредитованных в Азербайджанской Республике военных атташе иностранных государств.

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны, в заседании приняли участие 34 аккредитованных в Азербайджане представителя иностранных государств.

Говоря о победе в 44-дневной Отечественной войне, начальник Управления международного военного сотрудничества полковник Эльчин Абдуллаев подчеркнул, что Азербайджан одержал историческую победу, положив конец 30-летнему периоду оккупации, ликвидировав сепаратистский режим и обеспечив безопасность в регионе Южного Кавказа.

На заседании была предоставлена информация о работе, проведенной в рамках военного сотрудничества в нашей стране в течение 2024 года. Особое внимание было уделено визитам военных атташе в различные регионы страны. Участники подробно обменялись мнениями о запланированных мероприятиях на следующий год и перспективах дальнейшего сотрудничества. Были также даны ответы на вопросы, интересующие военных атташе.