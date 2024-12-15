В Баку завершился международный турнир по художественной гимнастике «Зимняя сказка» - ФОТО

В Баку завершился международный турнир по художественной гимнастике «Зимняя сказка».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на соревнованиях, прошедших на Национальной гимнастической арене, гимнастки 2009-2018 годов рождения выступили с различными предметами. Свое мастерство наряду с азербайджанскими грациями также продемонстрировали художественные гимнастки из зарубежных стран.

В последний день турнира определились победители среди спортсменок 2012, 2013, а затем 2009, 2010, 2011, 2014 и 2015 годов рождения. Победителям были вручены медали, дипломы и подарки.

Отметим, что двухдневный турнир также был направлен на освоение новых правил соревнований, которые вступят в силу в следующем году.