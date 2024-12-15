«Ман Юнайтед» одержал волевую победу в дерби с «Ман Сити», забив два мяча в концовке

Завершился матч 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Игра проходила на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Энтони Тейлор. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей.

Счёт в матче был открыт на 36-й минуте: отличился защитник «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол. На 88-й минуте Бруну Фернандеш сравнял счёт с пенальти. На 90-й минуте нападающий «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло вывел свою команду вперёд.

«Манчестер Сити» набрал 27 очков в 16 матчах и располагается на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Юнайтед» занимает 12-е место, заработав 22 очка.

Источник: Чемпионат