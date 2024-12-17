Состоялось заседание Исполнительного комитета АФФА

Состоялось очередное заседание Исполнительного комитета АФФА.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в АФФА, исполнительный вице-президент Сархан Гаджиев проинформировал о повестке дня заседания.

Затем были обсуждены вопросы, стоящие в повестке дня.

Сначала был заслушан отчет главного тренера национальной команды Азербайджана Фернанду Сантуша о выступлении нашей команды в Лиге наций УЕФА. Члены Исполнительного комитета ознакомились с мнением главного тренера относительно зафиксированных результатов. Ф.Сантуш поделился ожиданиями о перспективах нашей сборной.

Затем технический директор AФФA Джахангир Гасанзаде отчитался о выступлении наших национальных сборных младших возрастных групп на отборочном этапе. Он ответил на вопросы членов Исполнительного комитета. В этом контексте предложения и отзывы были заслушаны и приняты во внимание.

Во время заседания Исполнительного комитета была представлена информация о последней разработке Стратегии развития АФФА, которая будет обнародована в январе 2025 года.

На заседании Исполнительного комитета обсуждались и другие вопросы.