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Анчелотти отреагировал на рекордный титул под руководством «Реала»

First News Media09:10 - Сегодня
Анчелотти отреагировал на рекордный титул под руководством «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о рекордной победе под руководством клуба. Напомним, «Реал» победил мексиканскую «Пачуку» (3:0) в финале Межконтинентального кубка — 2024.

Для итальянского специалиста это рекордный для клуба 15-й трофей в карьере, выигранный вместе со «сливочными».

«15 трофеев с «Реалом» — это невероятный результат! Искренне рад и горд этим успехом. Матч получился непростым: неожиданный соперник, игра в середине недели… Этот триумф — кульминация фантастического, но и непростого года, полного испытаний и травм. Завершить 2024-й таким образом — лучше не придумаешь! Но, как и положено в «Реале», уже думаем о том, как сделать 2025-й ещё ярче», — приводит слова Анчелотти испанское издание AS.

Карло Анчелотти работает в «Реале» с 2021 года. В свой первый приход он возглавлял команду с 2013 по 2015 год. За это время итальянский специалист три раза выиграл Лигу чемпионов и дважды становился чемпионом Испании. Кроме того, на счету Анчелотти два Кубка Испании, два Суперкубка Испании, три Суперкубка УЕФА, один Межконтинентальный кубок и две победы на клубном чемпионате мира.

Источник: Чемпионат

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