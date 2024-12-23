Когда форвард «Карабаха» перейдет в «Севилью»?

Главный тренер агдамского «Карабаха» Гурбан Гурбанов прокомментировал последние новости о ходе переговоров с испанской «Севильей» на тему трансфера форварда чемпиона Азербайджана Жуниньо.

Вчера на пресс-конференции наставника агдамцев спросили, когда бразилец окажется в испанском клубе.

«Севилья» обратилась к нам за трансфером и прошли первичные переговоры, но после они не выходили с нами на связь», - сказал Гурбанов. При этом главный тренер «Карабаха» не ответил на вопрос, какая сумма устроит агдамский клуб. «Это вопрос не ко мне», - кратко парировал он.

Напомним, что несколько дней назад стало известно об интересе «Севильи» к бразильскому форварду. Более того, испанцы предложили «Карабаху» 2 млн евро за трансфер, но получили отказ. После этого в СМИ начали звучать различные цифры. А сам Жуниньо «потерял голову» от самих новостей о возможном переходе в «Севилью» и даже признался, что перестал спать ночами и ждет трансфера. Нет сомнений, если «Севилья» поднимет свое предложение, уже в январе Жуниньо окажется в этом клубе.