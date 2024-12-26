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Лукашенко сделал замечание Пашиняну, не желающему ехать в Беларусь: Неужели вы так далеко от Минска?

First News Media18:15 - Сегодня
Лукашенко сделал замечание Пашиняну, не желающему ехать в Беларусь: Неужели вы так далеко от Минска?

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Беларуси Александр Лукашенко поспорили во время саммита ЕАЭС о формате участия делегации Армении в следующей встрече в данном формате.

Как передает ТАСС, спор начался после того, как Пашинян заявил, что делегация Армении примет участие в следующем заседании Высшего Евразийского экономического совета в Минске в мае 2025 года в дистанционном формате.

"А что у вас за проблема? Далеко до Минска? Некому вас подвезти? Мы организуем доставку вашей делегации, если нужно", - сказал на это Лукашенко.

Пашинян ответил, что уже выступал по этому поводу с публичным заявлением, и это заявление остается в силе.

"Я не думаю, что это правильный формат, чтобы обсуждать эти вопросы. Вы затронули этот вопрос, и я должен был сразу среагировать, чтобы не было никакого недопонимания", - добавил он.

Лукашенко на это заявил: "Рассмотрим ваше заявление".

"А что тут заявлять? - отреагировал Пашинян. - Мое заявление не подлежит рассмотрению".

"Мы рассмотрим. Может, телевизора не будет, чтобы вы дистанционно выступали", - ответило Лукашенко.

"Нет проблем", - завершил дискуссию Пашинян.

Отметим, что премьер Армении на нынешнем саммите ЕАЭС выступал по видеосвязи, потому что ранее заразился коронавирусом. Лукашенко присутствовал на мероприятии лично.

Отношения Беларуси и Армении ухудшились после заявления Александра Лукашенко о конфликте Баку и Еревана по Карабаху, в котором он назвал операцию в Карабахе освободительной войной. Позже армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что не будет посещать Беларусь, пока ее возглавляет Лукашенко.

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