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Обнародован первый в 2025 году рейтинг азербайджанских спортсменов

First News Media14:48 - Сегодня
Обнародован первый в 2025 году рейтинг азербайджанских спортсменов

Министерство молодежи и спорта Азербайджана опубликовало рейтинг членов национальных сборных по олимпийским видам спорта на 1 января 2025 года.

Первое место в списке с 500 очками заняла команда в групповых упражнениях по художественной гимнастике.

На втором месте с 390 очками расположился олимпийский чемпион по дзюдо Хидаят Гейдаров, на третьем – легкоатлетка Анна Скидан (метание молота) – 315 очков.

Другой олимпийский чемпион по дзюдо Зелим Коцоев (310 очков) выбыл из первой тройки и опустился на 4-е место.

Отметим, что рейтинговые очки рассчитываются по правилам, установленным Министерством молодежи и спорта. Международные соревнования делятся на 5 категорий, и очки начисляются в зависимости от занятых на этих соревнованиях мест.

Источник: АЗЕРТАДЖ

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