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Известный актер находится в тяжелом состоянии - ОБНОВЛЕНО

First News Media16:50 - Сегодня
Известный актер находится в тяжелом состоянии - ОБНОВЛЕНО

Известный азербайджанский актер Азер Бахшалиев, о смерти которого сообщалось ранее, находится в тяжелом состоянии.

Об этом в ответ на запрос Report сообщила пресс-секретарь АМУ Гюнель Асланова.

Было отмечено, что на момент поступления в больницу он был в коме.

"Азер Бахшалиев не умер. В данный момент он находится в реанимации. Состояние пациента тяжелое, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ)", - говорится в сообщении.

15:40

2 января скончался актер Азер Бахшалиев.

Как сообщает ASAN radio, актер, страдавший от заболевания почек, ушел из жизни сегодня в утренние часы.

Азер Бахшалиев недавно перенес операцию. Он был женат, у него осталась дочь.

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