Известный актер находится в тяжелом состоянии - ОБНОВЛЕНО
Известный азербайджанский актер Азер Бахшалиев, о смерти которого сообщалось ранее, находится в тяжелом состоянии.
Об этом в ответ на запрос Report сообщила пресс-секретарь АМУ Гюнель Асланова.
Было отмечено, что на момент поступления в больницу он был в коме.
"Азер Бахшалиев не умер. В данный момент он находится в реанимации. Состояние пациента тяжелое, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ)", - говорится в сообщении.
15:40
2 января скончался актер Азер Бахшалиев.
Как сообщает ASAN radio, актер, страдавший от заболевания почек, ушел из жизни сегодня в утренние часы.
Азер Бахшалиев недавно перенес операцию. Он был женат, у него осталась дочь.
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