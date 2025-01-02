Известный актер находится в тяжелом состоянии - ОБНОВЛЕНО

Известный азербайджанский актер Азер Бахшалиев, о смерти которого сообщалось ранее, находится в тяжелом состоянии.

Об этом в ответ на запрос Report сообщила пресс-секретарь АМУ Гюнель Асланова.

Было отмечено, что на момент поступления в больницу он был в коме.

"Азер Бахшалиев не умер. В данный момент он находится в реанимации. Состояние пациента тяжелое, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ)", - говорится в сообщении.

15:40

2 января скончался актер Азер Бахшалиев.

Как сообщает ASAN radio, актер, страдавший от заболевания почек, ушел из жизни сегодня в утренние часы.

Азер Бахшалиев недавно перенес операцию. Он был женат, у него осталась дочь.