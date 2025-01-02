Болельщики «Барселоны» потребовали отставки президента клуба Жоана Лапорты
Фанатское объединение «Барселоны» потребовало отставки президента клуба Жоана Лапорты из-за проблем с регистрацией полузащитника Даниэля Ольмо и нападающего Пау Виктора.
«То, что мы пережили в последние часы 2024 года, показывает, что порочный круг, в который попало руководство клуба, полностью разорвался. Раньше, чем можно было себе представить, непрофессиональное и хаотичное управление начинает сказываться на спортивных результатах основной команды, которая может лишиться двух игроков.
По этой причине мы требуем отставки президента и совета директоров, а также призываем болельщиков «Барсы» активизироваться, изменить ситуацию и заставить их голоса быть услышанными», — говорится в официальном заявлении, опубликованном в соцсети X (ранее Twitter).
Напомним, ранее стало известно, что сине-гранатовые не смогли зарегистрировать Ольмо и Виктора. По контракту оба испанца могут стать свободными агентами в январе.
Источник: Чемпионат