 Президент Азербайджана: Близкие друзья Армении с позором сходят с политической арены | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Президент Азербайджана: Близкие друзья Армении с позором сходят с политической арены

First News Media00:01 - Сегодня
Президент Азербайджана: Близкие друзья Армении с позором сходят с политической арены

Президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам 7 января еще раз дал советы армянской стороне.

Глава государства выразил надежду на то, что все условия Азербайджана относительно мирного договора также будут приняты. Президент Ильхам Алиев сказал, что если Армении не нужен мирный договор, то он не нужен и нам. Мы и без его подписания можем жить и проводить свою политику.

Посоветовав армянской стороне хорошо взвесить все, в том числе и геополитические изменения в мире, Президент Азербайджана добавил: «Их близкие друзья с позором сходят с политической арены. Вот вчера пришло известие о том, что близкий друг Армении и Пашиняна господин Трюдо был вынужден уйти в отставку. Эта та страна, которая во время и после Второй Карабахской войны заняла ярую антиазербайджанскую позицию, и она недалеко ушла от Франции. Что касается Франции, то что сейчас там происходит на политической арене? Это видят все».

Поделиться:
182

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам - ФОТО - ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ - ...

Политика

Ильхам Алиев: Принятие Азербайджана в D-8 еще раз показывает авторитет нашей ...

Политика

Президент: По мере возрастания экономических возможностей мы постоянно будем ...

Общество

Бразильская авиация поделилась кадрами извлечения данных из «черного ящика» ...

Политика

Ильхам Алиев: Деятельность Бакинской инициативной группы с каждым годом расширяется

Президент: Я знаю, что за мной стоит азербайджанский народ

Президент: Трудно сказать, как будут развиваться наши отношения с Европейской комиссией

Президент Азербайджана: Близкие друзья Армении с позором сходят с политической арены

Выбор редактора

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира

Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО

Парижское климатическое соглашение: как мир сражается за температурный баланс – ФОТО – ВИДЕО

Новости для вас

В МИД Азербайджана поздравили Судан

Временный поверенный в делах посольства Ирана вызван в МИД

Президент Ильхам Алиев: Мы требуем наказания виновных в крушении самолета

Президент: В Карабах и Восточный Зангезур уже вернулись около 10 тысяч бывших вынужденных переселенцев

Последние новости

Ильхам Алиев: Деятельность Бакинской инициативной группы с каждым годом расширяется

Сегодня, 00:04

Президент: Трудно сказать, как будут развиваться наши отношения с Европейской комиссией

Сегодня, 00:02

Президент: Я знаю, что за мной стоит азербайджанский народ

Сегодня, 00:02

Президент Азербайджана: Близкие друзья Армении с позором сходят с политической арены

Сегодня, 00:01

Трамп пообещал закончить конфликт в Украине за полгода

Сегодня, 00:00

Ильхам Алиев: Шаги, предпринимаемые Азербайджаном в последние годы, очень серьезно анализируются

07 / 01 / 2025, 23:40

Президент Азербайджана: Отвратительной практике колониализма необходимо положить конец

07 / 01 / 2025, 23:37

Ильхам Алиев: Мы можем поднять американо-азербайджанские отношения на стратегический уровень

07 / 01 / 2025, 23:37

Ильхам Алиев в интервью телеканалам коснулся ранее не затрагиваемых вопросов, связанных с Францией

07 / 01 / 2025, 23:35

Президент Ильхам Алиев - о провокации в Ардебиле: провинциальный молла должен быть наказан

07 / 01 / 2025, 23:30

В Баку будет построено 10 новых станций метро

07 / 01 / 2025, 23:23

Найденные в Баку сотрудниками полиции 10 тысяч манатов возвращены владельцу - ОБНОВЛЕНО

07 / 01 / 2025, 23:05

Президент: В этом году мы надеемся получить первый газ в рамках проекта «глубокого» газа на АЧГ

07 / 01 / 2025, 22:55

Ильхам Алиев: Теракт против нашего посольства в Иране был организован

07 / 01 / 2025, 22:52

Президент в интервью телеканалам коснулся будущих отношений с Ираном

07 / 01 / 2025, 22:50

Ильхам Алиев: Если на французской политической сцене и есть консенсус, то он на почве азербайджанофобии

07 / 01 / 2025, 22:49

Ильхам Алиев: До конца этого года почти в 30 населенных пунктах разместятся бывшие переселенцы

07 / 01 / 2025, 22:47

В бакинском метро пассажир упал на рельсы

07 / 01 / 2025, 22:20

СМИ: Мирный договор между Россией и Украиной может быть подписан до Пасхи

07 / 01 / 2025, 22:20

Президент: Зангезурский коридор должен и будет открыт

07 / 01 / 2025, 22:10
Все новости
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС
1news TV

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

Новый год уже совсем близко, а это означает, что пришло время подвести итоги года уходящего. Команда 1news.az отправилась в Бакинский государственный20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

29 / 05 / 2024, 10:23