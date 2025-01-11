В Шахдаге завершился второй день Кубка мира по лыжному альпинизму - ФОТО
Завершился второй день Кубка мира по лыжному альпинизму, проходящему в Шахдагском туристическом центре.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, спортсмены померились силами в вертикальной гонке. В женском зачете первое место заняла Аксель Гаше-Молларе (Франция), второе место - Йоханна Хаймер (Австрия), третье - Эмили Харроп (Франция).
Среди мужчин отличились:
I место: Реми Бонне (Швейцария)
II место: Кристоф Хохенвартер (Австрия)
III место: Максимилиан Дрион (Бельгия).
Отметим, что Кубок мира считается одним из квалификационных соревнований для получения лицензии на зимние Олимпийские игры 2026 года. Соревнования проводятся при поддержке Министерства молодежи и спорта, Международной федерации лыжного альпинизма, Федерации зимних видов спорта Азербайджана и Шахдагского туристического центра.
В турнире принимают участие около 130 спортсменов из 26 стран, в том числе индивидуальные нейтральные спортсмены (AIN). Спортсмены будут бороться в индивидуальном зачете 13 января.