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В Шахдаге завершился второй день Кубка мира по лыжному альпинизму - ФОТО

First News Media18:30 - Сегодня
В Шахдаге завершился второй день Кубка мира по лыжному альпинизму - ФОТО

Завершился второй день Кубка мира по лыжному альпинизму, проходящему в Шахдагском туристическом центре.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, спортсмены померились силами в вертикальной гонке. В женском зачете первое место заняла Аксель Гаше-Молларе (Франция), второе место - Йоханна Хаймер (Австрия), третье - Эмили Харроп (Франция).

Среди мужчин отличились:

I место: Реми Бонне (Швейцария)

II место: Кристоф Хохенвартер (Австрия)

III место: Максимилиан Дрион (Бельгия).

Отметим, что Кубок мира считается одним из квалификационных соревнований для получения лицензии на зимние Олимпийские игры 2026 года. Соревнования проводятся при поддержке Министерства молодежи и спорта, Международной федерации лыжного альпинизма, Федерации зимних видов спорта Азербайджана и Шахдагского туристического центра.

В турнире принимают участие около 130 спортсменов из 26 стран, в том числе индивидуальные нейтральные спортсмены (AIN). Спортсмены будут бороться в индивидуальном зачете 13 января.

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