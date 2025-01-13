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Призеры Олимпиады в Париже вернули более ста бракованных медалей - ФОТО

First News Media21:00 - Сегодня
Призеры Олимпиады в Париже вернули более ста бракованных медалей - ФОТО

Участники летних Олимпийских игр в Париже вернули свыше ста медалей, которые начали портиться.

Об этом сообщили в издании Lettre.

Спортсмены выразили недовольство качеством наград, особенно бронзовых, что стало причиной массового возврата.

Руководство Парижского монетного двора, который изготовил медали, уже уволил троих ведущих специалистов: промышленного директора, директора по производству и главу отдела качества, охраны труда, безопасности и окружающей среды.

Ранее на бракованные медали жаловались американский скейтбордист Найджа Хьюстон и французский пловец Максим Груссе, которые завоевали бронзу в своих видах спорта на Париж-2024. Покрытие их медалей стало трескаться и отслаиваться уже менее чем через 2 недели после окончания соревнований.

Отметим, что летние Олимпийские игры в париже проходили с 26 июля по 11 августа, а Паралимпийские игры - с 28 августа по 8 сентября.

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