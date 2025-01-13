Хабиб Нурмагомедов представил свою версию снятия его с рейса в США

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов представил свою версию событий, когда его сняли с рейса в США.

В своем Instagram Нурмагомедов написал:

«Прежде всего, хочу уточнить, что это были Frontier Airlines а не Alaska airline.

Женщина, которая подошла ко мне с вопросами, была очень груба с самого начала, хотя я и говорю прилично на английском и все понимаю, она все равно настаивала на том, чтобы снять меня с моего места. Какое было у нее основание для этого, расовое, национальное или что-то еще, я не могу точно сказать».

«Но после не продолжительного разговора она вызвала охрану и меня высадили из этого самолета, через 1,5 часа я сел в другой и отправился в пункт назначения.

Я сделал все возможное чтобы сохранить спокойствие и не поддаваться на провокацию», - отметил спортсмен.

Ранее Essentially Sports передал, что во время предполетных инструкций бортпроводница спросила Хабиба, который занял место возле аварийного выхода. его, готов ли он помочь пассажирам в аварийной ситуации. Хабиб не смог внятно ответить на вопрос.

Бортпроводница сказала спортсмену, что он должен пересесть на другое место или она вызовет супервайзера. Хабиб отказался пересаживаться. Супервайзер сказал, что он не может позволить сесть бойцу в ряду у выхода, и иначе ему придется сойти с самолета, на что Хабиб ответил: «Это несправедливо».

Нурмагомедова высадили из самолета. За ним последовали и его товарищи, которые сопровождали экс-чемпиона.