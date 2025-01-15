ФК «Мингячевир» и Академия спортивных талантов Азербайджана подписали соглашение о сотрудничестве - ФОТО - ВИДЕО

При поддержке Фонда развития футбола 15 января состоялась церемония подписания соглашения о партнерстве между футбольным клубом «Мингячевир» и Академией спортивных талантов Азербайджана (ASTA).

Открывая мероприятие, исполнительный директор фонда Турал Пириев выразил гордость от того, что с помощью фонда удалось привлечь к партнерству еще один региональный клуб.

Он поблагодарил руководство ASTA за поддержку регионального футбола и предоставил информацию о совместно разработанном с новым руководством клуба долгосрочном плане развития.

В свою очередь, президент ASTA Рафаэль Буниятов заявил, что поддержка “Мингячевира” направлена на развитие спорта в регионе, и поделился планами на будущее, связанными с клубом. Он также поблагодарил всех, кто содействовал заключению партнерства.

После выступлений состоялась церемония подписания договора, подписи под которым поставили председатель Правления ФК “Мингячевир” Нурлан Ахмедов и президент ASTA Рафаэль Буниятов.

Ранее при поддержке Фонда развития футбола были заключены спонсорские соглашения между “Туран-Товузом” и Huner Group в Премьер-лиге, “Имишли” и RDC MMC, “Загатала” и Music Gallery в Первой лиге.

Шалаля Хагвердиева