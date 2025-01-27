Ирина Винер: гимнастке Крамаренко по ошибке удалили здоровый мениск

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер рассказала, что лидеру российской гимнастики Лале Крамаренко вместо травмированного мениска удалили здоровый.

«Почему Лале сделали операцию и ей удалили здоровый мениск? Там есть два рога, один рог был повреждён, а второй был прекрасный. Так врач, который делал операцию, удалил ей здоровый рог. Она сейчас месяц пробыла в Израиле, делала там восстановительные какие-то процедуры, но уже отрезанные не восстановишь. Это тоже наши врачи, не хочу называть фамилию. Я бы таких врачей лишала диплома.

Жалею бедную мою, она это знает и старается, старается, чтобы всё-таки как-то вернуться. Но я всё делаю для того, чтобы показать, что своих не бросаем. Всё сделала для этого. Если даже эта девочка закончит, она всё равно поймёт, что, уже не имея никаких шансов, я всё равно ей помогла и всё делала для того, чтобы она понимала, что её люблю, жалею, что так получилось», — сказала Винер в видео на YouTube-канале Надежды Стрелец.

20-летняя Лала Крамаренко является чемпионкой России, трёхкратной чемпионкой мира среди юниоров и чемпионкой Европы в командном зачёте, победительницей и призёром международных этапов Гран-при.

Источник: Чемпионат