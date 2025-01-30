Известная азербайджанская спортсменка призналась в наркозависимости – ВИДЕО

Бывший игрок сборной Азербайджана по гандболу Инара Ягубова призналась в наркозависимости.

«Не знаю, как я так опустилась. Спрашиваю себя о том, до чего я дошла. Такого не должно было случиться. Хочу вернуться в спорт, даже во сне вижу, как возвращаюсь в спорт, тренируюсь, забиваю голы…» - заявляет И.Ягубова в видео, размещенном в социальной сети Instagram блогером Наилем Кемерли.

Н.Кемерли отмечает, что в свое время И.Ягубова являлась капитаном национальной сборной Азербайджана по гандболу – в данный момент она проходит реабилитацию в одном из центров.

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