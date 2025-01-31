Международный олимпийский комитет ответил на обращение НОК по поводу медалей

Международный олимпийский комитет (IOC) ответил на обращение Национального олимпийского комитета (НОК) Азербайджана.

Об этом сообщили в пресс-службе НОК.

У пяти азербайджанских спортсменов, участвовавших и завоевавших награды на летних Олимпийских играх в Париже-2024, ухудшилось качество медалей. На основании их обращения, в НОК провели необходимое расследование, и по его итогам в IOC было направлено официальное письмо.

IOC проинформировал НОК, что необходимо предоставить в международную структуру сведения о спортсменах, завоевавших медали, а также изображения испорченных наград в различных ракурсах. «После соответствующего расследования IOC предоставит НОК дополнительную информацию о порядке замены медалей», говорится в ответном письме IOC.

Отметим, что за исключением олимпийского чемпиона по дзюдо Хидаята Гейдарова (73 кг) и бронзового призера по вольной борьбе Магомедхана Магомедова (97 кг), заметные изменения в качестве медалей произошли у пяти из семи азербайджанских призеров Олимпийских игр в Париже-2024. В частности, это касается золотой медали олимпийского чемпиона по дзюдо Зелима Коцоева (100 кг), серебряных медалей таэквондиста Гашима Магомедова (58 кг) и боксера Альфонсо Домингеса (92 кг), а также бронзовых наград борца греко-римского стиля Хасрата Джафарова (67 кг) и борца вольного стиля Гиоргия Мешвилдишвили (125 кг).