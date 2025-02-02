 Баку и Тегеран договорились продолжить меры по укреплению взаимного доверия - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Баку и Тегеран договорились продолжить меры по укреплению взаимного доверия - ФОТО

First News Media14:10 - Сегодня
Баку и Тегеран договорились продолжить меры по укреплению взаимного доверия - ФОТО

Достигнута договоренность о продолжении мер по укреплению взаимного доверия между Азербайджаном и Ираном.

Об этом написал в социальной сети помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"В рамках визита в Тегеран провели продуктивные обсуждения с политическим советником президента Ирана Мехди Санаи и министром иностранных дел Аббасом Арагчи. Состоялся обмен мнениями по развитию азербайджано-иранских дружественных отношений на основе принципов мирного сосуществования, невмешательства во внутренние дела и добрососедства.

Обсуждалось сотрудничество в рамках регионального формата 3+3, Движения неприсоединения (NAM), Организации исламского сотрудничества (OIC), Организации экономического сотрудничества (ECO), Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (CICA) и других международных организаций. Достигнута договоренность о продолжении мер по укреплению взаимного доверия.

Транспортные коридоры Агбенд-Нахчыван и Север-Юг были отмечены как важные региональные и трансрегиональные проекты, служащие общим интересам двух стран", – подчеркнул Х.Гаджиев.

Источник: Report

Поделиться:
251

Актуально

Общество

В Азербайджане произошло землетрясение

Политика

Хикмет Гаджиев обсудил с главой Стратсовета по внешним связям Ирана вопросы ...

Политика

Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор - ВИДЕО

Общество

В Азербайджане на некоторых дорогах видимость будет ограничена

Политика

Хикмет Гаджиев обсудил с главой Стратсовета по внешним связям Ирана вопросы сотрудничества

Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор - ВИДЕО

Йылдырым Тугрул Тюркеш: Подход ПАСЕ к странам - неправильный

Баку и Тегеран договорились продолжить меры по укреплению взаимного доверия - ФОТО

Выбор редактора

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Новости для вас

Раввин Исраэль Лау в ПАСЕ: В Азербайджане во время Холокоста нашли убежище более 55 000 евреев

Хикмет Гаджиев о ходе расследования крушения самолета AZAL

Хикмет Гаджиев: Никакой угрозы Ирану со стороны Азербайджана не будет - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

В Баку готовится госпрограмма по транспортным вопросам

Последние новости

Фидан: Турция готова принять освобожденных в Газе палестинских заключенных

Сегодня, 17:05

Хикмет Гаджиев обсудил с главой Стратсовета по внешним связям Ирана вопросы сотрудничества

Сегодня, 16:40

В ДТП с грузовиком в Масаллы погиб один, пострадали три человека

Сегодня, 16:30

Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор - ВИДЕО

Сегодня, 16:10

Йылдырым Тугрул Тюркеш: Подход ПАСЕ к странам - неправильный

Сегодня, 15:55

Турецкая гуманитарная помощь прибыла в сектор Газа

Сегодня, 15:45

Коллектив Министерства молодежи и спорта посетил Аллею почетного захоронения - ФОТО

Сегодня, 15:25

В Азербайджане на некоторых дорогах видимость будет ограничена

Сегодня, 15:05

В Азербайджане произошло землетрясение

Сегодня, 14:45

Генсек НАТО призвал готовиться к войне

Сегодня, 14:40

Проведена видеоконференция с диаспорской молодежью

Сегодня, 14:25

Баку и Тегеран договорились продолжить меры по укреплению взаимного доверия - ФОТО

Сегодня, 14:10

ВС Турции нейтрализовали на севере Сирии десятки террористов

Сегодня, 13:55

Погода на завтра: Пасмурно, но без осадков

Сегодня, 13:35

Шамиль Айрым: Антиазербайджанские высказывания Гаро Пайлана противоречат политике Турции

Сегодня, 13:20

В Гяндже подросток скончался в больнице

Сегодня, 13:00

Турецкий эксперт: Совместные инвестиции в восстановление Карабаха важны для будущего тюркского мира

Сегодня, 12:45

Мехрибан Алиева поздравила молодежь Азербайджана с праздником - ФОТО

Сегодня, 12:35

В Лянкяране на берегу Каспийского моря обнаружено тело пропавшего рыбака

Сегодня, 12:25

Хикмет Гаджиев обсудил с секретарем Высшего совета нацбезопасности Ирана политические вопросы

Сегодня, 12:05
Все новости
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО
1news TV

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Сигналящие водители остаются распространенной проблемой улиц Баку. Далекие от культуры вождения, они нарушают общественный порядок и создают лишний шум в23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50