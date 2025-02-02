Баку и Тегеран договорились продолжить меры по укреплению взаимного доверия - ФОТО

Достигнута договоренность о продолжении мер по укреплению взаимного доверия между Азербайджаном и Ираном.

Об этом написал в социальной сети помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"В рамках визита в Тегеран провели продуктивные обсуждения с политическим советником президента Ирана Мехди Санаи и министром иностранных дел Аббасом Арагчи. Состоялся обмен мнениями по развитию азербайджано-иранских дружественных отношений на основе принципов мирного сосуществования, невмешательства во внутренние дела и добрососедства.

Обсуждалось сотрудничество в рамках регионального формата 3+3, Движения неприсоединения (NAM), Организации исламского сотрудничества (OIC), Организации экономического сотрудничества (ECO), Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (CICA) и других международных организаций. Достигнута договоренность о продолжении мер по укреплению взаимного доверия.

Транспортные коридоры Агбенд-Нахчыван и Север-Юг были отмечены как важные региональные и трансрегиональные проекты, служащие общим интересам двух стран", – подчеркнул Х.Гаджиев.

Tehrana səfər çərçivəsində İran İslam Respublikası Prezidentinin siyasi müşaviri Dr. Mehdi Sanai və Xarici İşlər Naziri cənab Abbas Araqçı ilə səmərəli müzakirələr apardıq. Azərbaycan-İran dostluq münasibətlərinin sülh şəraitində birgəyaşayış, daxili işlərə qarışmama və mehriban… pic.twitter.com/ZhTSiTe0JJ — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) February 2, 2025

Источник: Report