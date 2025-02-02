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Хидаят Гейдаров выбран лучшим дзюдоистом 2024 года

First News Media20:15 - Сегодня
Хидаят Гейдаров выбран лучшим дзюдоистом 2024 года

Международная федерация дзюдо (IJF) выбрала лучшего дзюдоиста минувшего, 2024 года.

Как передает azerisport.com, им стал азербайджанский спортсмен Хидаят Гейдаров. IJF объявила об этом решении сегодня на турнире «Большого шлема» в Париже (Франция).

Добавим, что Гейдаров в прошлом году стал олимпийским чемпионом, а также победителем чемпионатов Европы и мира.

Помимо прочего, главный тренер мужской «милли» Рихард Траутман совместно с Леруа Баптистом (Франция) и Марко Шпитткой (Узбекистан) удостоен награды «Тренерское достижение года».

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