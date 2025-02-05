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Арзу Гусейнова назначена национальным пресс-секретарем Baku City Circuit

First News Media16:17 - Сегодня
Арзу Гусейнова назначена национальным пресс-секретарем Baku City Circuit

Арзу Гусейнова назначена национальным пресс-секретарем операционной компании Baku City Circuit (BCC).

Об этом сообщила сама А.Гусейнова в своем аккаунте в LinkedIn.

Отметим, что с 2022 года она работала менеджером по медиа-операциям в BCC.

В 2001-2008 годах Арзу Гусейнова с отличием окончила Бакинский государственный университет, получив степени бакалавра и магистра по специальностям «Журналистика» и «Международная журналистика». В настоящее время она продолжает свое обучение в Оксфордской школе маркетинга.

Свою профессиональную карьеру А.Гусейнова начала в 2005 году в качестве редактора на Общественном телевидении и радио Азербайджана (ITV). С 2015-го по 2019 год занимала должность заместителя директора Департамента международных отношений и права Государственного агентства по альтернативным источникам энергии Азербайджанской Республики.

За почти 18 лет трудовой деятельности Арзу Гусейнова работала на различных должностях в частных и государственных структурах в сферах связей с общественностью, коммуникаций, маркетинга, управления проектами. Была членом организационных комитетов таких значимых международных мероприятий, как песенный конкурс «Евровидение», Европейские игры «Баку-2015», Игры исламской солидарности 2017 года, Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) и др.

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