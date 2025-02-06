Баку посетит звезда ММА Алексей Олейник

Алексей Олейник – один из самых известных спортсменов-единоборцев в СНГ, участвовал в нескольких главных боях мирового промоушена UFC, одержал победу над Марком Хантомом.

За плечами Алексея – 80 профессиональных поединков по ММА, 55 по боевому самбо и 10 чемпионских поясов мира по ММА, боям без правил, грэпплингу; он снимается в кино и участвует в ток-шоу на ведущих телеканалах.

Визит А.Олейника в Баку связан с бесплатным мастер-классом, который он проведет 12 февраля в 10:30 в Crocus Fitness Lighthouse, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Sea Breeze.

На мастер-классе гости смогут увидеть уникальные техники мастера спорта международного класса и обладателя черного пояса (4 дан) с более чем 26-летним стажем тренерской деятельности. Среди его учеников – 10 чемпионов мира, которые сегодня выступают в UFC и PFL.