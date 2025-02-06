Арестован главред сайта «Arqument.az», журналист Шамшад Ага (Агаев).

Как передает АПА, соответствующее решение принял Хатаинский районный суд.

На процессе под председательством судьи Рафаила Садыхова в Хатаинском районном суде было рассмотрено представление следственного органа.

Представление было удовлетворено, в отношении Шамшида Ага избрана мера пресечения в виде ареста на 2 месяца и 1 сутки.

Отметим, что ему было предъявлено обвинение по статье 206.3.2 УК (Контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору).