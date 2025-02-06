В Баку почтили память Национального героя Хокумы Алиевой - ФОТО

6 февраля состоялось посещение во Второй Аллее почетного захоронения могилы Национального героя Азербайджана Хокумы Алиевой.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в церемонии приняли участие президент AZAL Самир Рзаев, заведующий сектором Аппарата Кабинета Министров Гурбан Садыхов, главы и сотрудники Исполнительной власти Абшеронского и Кяльбаджарского районов, коллектив AZAL, члены семьи и родственники покойной, представители интеллигенции, прессы.

Участники мероприятия почтили память Хокумы Алиевой и возложили цветы к ее могиле.

Отметим, что Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 29 декабря 2024 года Алиева Хокума Джалил гызы за высокий профессионализм, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении служебных обязанностей и спасении жизни пассажиров при крушении пассажирского самолета Embraer 190 Закрытого акционерного общества «Азербайджан Хава Йоллары», выполнявшего рейс по маршруту Баку-Грозный (Российская Федерация), была удостоена звания «Национальный герой Азербайджана».