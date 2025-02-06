Британский рок-музыкант Оззи Осборн не может ходить из-за развивающейся болезни Паркинсона, но сохранил свой голос, заявила супруга артиста Шэрон.

В среду 76-летний Осборн объявил, что выступит в оригинальном составе группы Black Sabbath на прощальном концерте в английском Бирмингеме в июле 2025 года.

"Он очень счастлив вернуться и крайне эмоционален на этот счет... Болезнь Паркинсона – прогрессирующее заболевание... Оно поражает разные части тела и оно затронуло его ноги", – сказала Шэрон Осборн газете Sun.