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Сильные бизнес-результаты и рекордные налоговые выплаты Carlsberg Azerbaijan в 2024 году

First News Media15:20 - Сегодня
Сильные бизнес-результаты и рекордные налоговые выплаты Carlsberg Azerbaijan в 2024 году

Carlsberg Azerbaijan, лидер пивоваренной отрасли в стране, продемонстрировал впечатляющий рост ключевых показателей в 2024 году, включая рекордные налоговые отчисления, которые составили более 40 млн манатов.

Результаты компании

Несмотря на многочисленные вызовы, компания увеличила объем продаж на 3.0% по сравнению с 2023 годом, что привело к росту чистой выручки на 6.6% благодаря оптимальному ассортименту товаров.

Особенно заметный рост был зафиксирован в канале современной торговли (сетевые магазины), где продажи выросли на 10.1% благодаря установке торгового оборудования и увеличению дополнительных мест продаж во всех национальных сетевых партнерах. В сегменте HORECA (отели, рестораны, кафе) рост составил 18.4% за счет увеличения продаж и расширения ассортимента премиальных брендов, а также роста разливного Xırdalan, тогда как в канале традиционной торговли (небольшие магазины) наблюдалось снижение на 7.8%. Это снижение обусловлено смещением потребительских предпочтений в сторону современных торговых форматов, что отражает изменяющиеся рыночные тенденции.

В 2024 году экспорт также показал положительную динамику в 255,4% по сравнению с 2023 годом.

Рост брендов и инициативы

В 2024 году Carlsberg Azerbaijan представил новые сорта пива, которые получили положительные отзывы среди потребителей. Ключевой бренд компании, Xırdalan, продемонстрировал рост на 20.1% по сравнению с прошлым годом. Основными факторами роста стали новинки Xırdalan Draft Premium, Xırdalan 0.0, а также новые продукты в сегменте крепкого пива.

Особое внимание привлек запуск первого в Азербайджане локально произведенного 0.0 алкогольного пива Xırdalan 0.0, благодаря инновационной технологии Carlsberg Group. Этот продукт стал официальным партнером сборной Азербайджана по футболу и Бакинского марафона «Küləyə qalib gəl» («Победи ветер»).

Carlsberg успешно сотрудничал с платформой Football Fan Fest на арене EGP, где транслировались футбольные матчи, что способствовало росту объема продаж на 26.8%. Продажи Kronenbourg 1664 Blanc почти удвоились, показав рекордный рост в 96.6% по сравнению с 2023 годом, благодаря успешным маркетинговым стратегиям и партнерствам в высокий сезон. Бренд поддержал фестиваль Essenso Lavender Field в Габале и одно из самых значимых событий года — Baku Fashion Week. Tuborg стал официальным партнером международного музыкального фестиваля DreamFest 2024, что привело к росту объема продаж на 15.2%.

«Мы гордимся достигнутыми результатами и благодарны нашим потребителям, партнерам и сотрудникам за их поддержку и доверие. В рамках подписанного в 2021 году Меморандума о взаимопонимании с Министерством экономики Азербайджанской Республики мы выразили намерение инвестировать 25 млн манатов в пивоваренный завод, отрасль и наших сотрудников в 2021-2025 годах. Сегодня я могу с гордостью подтвердить, что мы выполнили инвестиционный план уже по итогам 2024 года. В 2025 году мы планируем расширять инвестиции в отрасль, работать над совершенствованием портфеля и качества нашей продукции, а также нацелены продолжать вносить позитивный вклад в устойчивое развитие страны», — отметил Алиус Антулис, генеральный директор Carlsberg Azerbaijan.

Локализация сырья и материалов

С 2021 года Carlsberg Azerbaijan использует в производстве ячмень, выращенный в Азербайджане. В 2023 году компания совместно с партнерами AzerSheker и Azersun заложила основу первой на Южном Кавказе солодовни мощностью более 11 тонн, открытие которой намечено на первую половину 2025 года.

Устойчивое развитие

В рамках глобальной программы устойчивого развития Carlsberg Group «Вместе к устойчивому будущему» компания продолжает внедрять экологичные технологии, снижать потребление ресурсов и способствовать развитию местных сообществ. В 2024 году удалось достичь значительных результатов в снижении выбросов CO2 на 13.7%, а также в потреблении воды на 15.5% по сравнению с предыдущим годом.

В рамках COP29 Carlsberg Azerbaijan подписал трехлетний Меморандум о взаимопонимании с WWF Azerbaijan, направленный на сотрудничество по проектам в области водоснабжения, охраны окружающей среды и поддержки местных сообществ.

Кроме того, в 2024 году компания продолжила активную поддержку экологической инициативы «Сохраним Каспий!», организовав уборку каспийских пляжей в Лянкяране, Астаре, Хачмазе, Шабране, Сиязани, Сумгайыте и Баку. В рамках этой акции было собрано и переработано более 7 тонн отходов с территории в 23 га.

В январе 2025 года в рамках Всемирного экономического форума в Давосе Президент Азербайджанской Республики господин Ильхам Алиев встретился с Хенриком Поулсеном, председателем Наблюдательного совета Carlsberg Group, и Якобом Аарупом-Андерсеном, главным исполнительным директором Carlsberg Group. В рамках встречи стороны обсудили дальнейшие шаги по локализации сырья и материалов, а также расширение присутствия Carlsberg Group в Азербайджане.

О компании

Пивоваренный завод Carlsberg Azerbaijan располагается в городе Хырдалан, в 10 километрах от столицы Азербайджана. Производственная мощность завода составляет 8 миллионов декалитров в год. В компании работают около 250 человек. Компания обеспечивает более 3000 рабочих мест в смежных отраслях (поставщики, розничная торговля, гостиничный бизнес). Общая сумма инвестиций компании в развитие завода составляет около 75 миллионов манатов. В портфолио компании входят такие бренды, как Xırdalan, Carlsberg, Tuborg, Blanc 1664 и Əfsanə.

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