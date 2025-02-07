В Актау состоялось мероприятие в память о погибших в крушении самолета AZAL - ФОТО

В Актау состоялось мероприятие памяти погибших в авиакатастрофе самолета Азербайджанских авиалиний, произошедшей 25 декабря 2024 года.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, оно было организовано посольством Азербайджана в Казахстане и Акиматом Мангистауской области.

В мероприятии приняли участие Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, посол Азербайджана в Казахстане Агалар Атамогланов, глава дипмиссии Казахстана в Азербайджане Алим Байель, генеральный консул Азербайджана в Актау Айхан Сулейманлы, члены семей погибших казахстанцев, представители азербайджанской диаспоры, учреждений, участвовавших в спасательных работах, жители Актау.

В ходе мероприятия предприниматель Амиль Юсифов вручил близким погибших казахстанцев ключи от пяти двухкомнатных квартир в новом жилом комплексе Алматы. Он также подарил три новых автомобиля Департаменту по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, больнице и станции скорой и неотложной медицинской помощи Актау.

Выступая на мероприятии Аким Мангистауской области Н. Килыбай выразил соболезнования близким погибших и отметил, что по поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева была создана Правительственная комиссия по устранению последствий авиакатастрофы и установлению ее причин, оказанию помощи пострадавшим. Компетентные органы Казахстана, в том числе и Акимат Мангистауской области, приняли все необходимые меры в дни трагедии.

В свою очередь, посол Азербайджана в Казахстане А. Атамогланов указал, что трагедия оставила глубокий след в сердце каждого.

«Но хочу сказать, что она также сплотила нас. Еще раз показала всему миру, что мы братские народы. И это не на словах, а на деле. Мы увидели это воочию, своими глазами здесь в Актау», - сказал дипломат.

Он выразил огромную благодарность спасателям, профессиональному медицинскому персоналу, которые незамедлительно после аварии приняли необходимые меры и активно участвовали в спасении пострадавших пассажиров, а также всем гражданам Казахстана, оказавшим всяческую помощь.

«Выражаю признательность за созданные условия для работы специалистов и медицинского персонала из Азербайджана. Благодарю нашего предпринимателя Амиля Юсифова за эту инициативу, за его вклад в укрепление братских отношений между нашими народами. Это очередной показатель того, как мы в трудные минуты стоим бок о бок, подставляя плечо друг другу», - сказал посол.

Дипломат от имени посольства вручил Амилю Юсифову благодарственное письмо за его вклад в развитие и укрепление уз дружбы и братства между народами Азербайджана и Казахстана.

Посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель подчеркнул, что сегодня отношения между Казахстаном и Азербайджаном приобрели поистине союзнический характер. По его словам, расположившись на восточном и западном берегах Каспийского моря, Казахстан и Азербайджан являются важными игроками тюркского мира, а также ключевыми звеньями евразийской транспортно-логистической архитектуры.

Дипломат напомнил слова Президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что дружба и братство между нашими странами после трагедии стали еще крепче. В этом контексте он отметил, что казахстанская сторона с благодарностью восприняла предложение азербайджанского бизнесмена Амиля Юсифова оказать помощь семьям погибших в авиакатастрофе.