В Азербайджане срок подключения к электросети сократился до 20 дней

За последние восемь лет количество услуг, оказываемых гражданам «Азеришыг» в центрах ASAN xidmət, увеличилось с 8 до 18.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил заместитель директора департамента ASAN xidmət и электронных услуг «Азеришыг» Инам Юсифов на пресс-конференции в Зангилане.

Работа по упрощению и повышению доступности услуг, предоставляемых гражданам, дала успешные результаты, отметил он.

«Если раньше подача заявления состояла из 7 процедур, то сегодня процесс завершается всего за 2 процедуры. Благодаря этому время подключения к сети сократилось с 41 дня до 20 дней», - сказал он.

По его словам, в настоящее время «Азеришыг» предоставляет 15 электронных услуг, и граждане могут воспользоваться ими в режиме онлайн.