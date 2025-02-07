Обнародованы даты проведения выпускных экзаменов

Государственный экзаменационный центр Азербайджана 2 и 9 марта проведет выпускные экзамены для учеников полного (11-летнего) среднего образования.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на ГЭЦ.

Согласно сообщению, экзамены для учащихся школ, расположенных в Абшероне, Сумгайыте и Гяндже, разделены на два дня.

Выпускники профессиональных лицеев, расположенных в Сумгайыте и Абшероне, будут сдавать экзамен 2 марта.

Даты проведения по городам и районам Азербайджана доступны по ссылке.