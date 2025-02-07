Азербайджанские пограничники зафиксировали передвижения наблюдателей ЕС на границе с Лачином и Зангиланом - ВИДЕО - ФОТО

Наблюдательная миссия Европейского Союза в Армении продолжает наблюдения на границе с Азербайджаном.

Как сообщает АПА, на этот раз европейские наблюдатели прибыли на граничащую с Лачинским и Зангиланским районами территорию на нескольких автомобилях, и стали вести визуальные наблюдения. Они рассматривали в бинокль окрестности, в том числе территорию Азербайджана.

Действия наблюдателей находились под полным контролем азербайджанских пограничников. Азербайджанские пограничники контролировали и фиксировали пешее и автомобильное передвижение членов наблюдательной миссии Европейского Союза с села Фетелипейе Лачинского района и села Сеидли Зангиланского района.